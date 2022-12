Batman se montre enfin dans Suicide Squad: Kill the Justice League

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:03:00 par Cedric Gasperini

Le héros corrompu

Rocksteady Studio, le studio de développement qui est à l’origine de Batman : Arkham, accompagné de Warner Bros. Games et DC développe actuellement le jeu Suicide Squad : Kill the Justice League. Il est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series le 26 mai 2023.Il s'agira d'un jeu de tir/action en vue extérieure. On y retrouvera plein de monde comme Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, qui ont pour but de combattre la Justice League.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle montre Batman, en version corrompue, que vous allez devoir combattre. Voilà qui promet de grandes scènes mémorables.