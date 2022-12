Tekken 8 dévoile du gameplay

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Patate chaude

Retrouvez la suite de l'histoire telle qu'elle fut laissée dans le 7, après la défaite de Heihachi Mishima, pour retrouver une nouvelle rivalité père-fils, opposant Kazuma et Jin, alors que l'un souhaite dominer le monde et que l'autre tente de l'en empêcher.Tekken 8 dévoile une nouvelle bande-annonce de gameplay.Le jeu sortira sur PC, PS5, et Xbox Series. On nous annonce une expérience encore plus marquante, avec des décors destructibles, un graphisme travaillé, des animations soignées et une nouvelle mécanique de gameplay, le « Heat System » qui déclenche des attaques puissantes avec des coups spéciaux et des améliorations pour les capacités de chaque combattant.