Immortals of Aveum, un nouveau FPS signé EA

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:12:00 par Cedric Gasperini

C'est magique !

Présenté comme "un nouveau jeu de tir magique en solo et à la première personne", Immortals of Aveum est un jeu édité par EA et développé par Ascendant Studios, dont c'est le premier jeu. Il est prévu sur 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.Le studio a été créé par Bret Robbins, ancien directeur créatif sur Dead Space et sur trois jeux de la franchise Call of Duty.Aucune info particulière sur le jeu n'a été donnée. On sait simplement, de manière très bateau, qu'il se déroulera "dans un univers de fantaisie original baigné de magie, mais ravagé par les conflits et au bord du néant". Pas très original.