Dragon Quest Treasures est sorti

Publié le Lundi 12 décembre 2022 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

A la recherche de mes précieux

Dans Dragon Quest Treasures, Erik et Mia, un frère et une soeur orphelins, vont partir à la recherche de trésors. Pour les accompagner dans leur quête, ils vont recruter de nouveaux monstres qui leur offriront les capacités de courir plus vite, escalader les montagnes, planer au-dessus de gouffres, voire les aideront lors des combats.Ils devront trouver 7 artefacts anciens, en compétition avec d'autres équipes nettement moins sympathiques.Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch.