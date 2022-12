Colossal Cave sortira le 19 janvier 2023

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vieux de la vieille

Colossal Cave - Reimagined sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Et on sait désormais qu'il débarquera le 19 janvier prochain.Il s'agit d'un des tous premiers jeux vidéo de l'Histoire, un RPG uniquement textuel, réinterprété par Ken et Roberta Williams, fondateurs de l'éditeur Sierra Online, à qui l'on doit des titres cultes tels que King’s Quest, Space Quest, ou Phantasmagoria.Un RPG à l'ancienne, à (re)découvrir très prochainement, donc.