The Lords of the Fallen, le reboot se dÃ©voile

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Dark Souls-like

Sorti en 2014, le jeu The Lords of the Fallen va bénéficier d'un reboot signé Hexworks. Plus qu'un remake ou une réinterprétation, il s'agit d'une nouvelle aventure, puisque cet opus prend place plus de mille ans après les événements du premier jeu. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2023.Une nouvelle aventure nous est proposée dans ce jeu, dans un monde vaste, qui fait cinq fois la taille du monde originel. Une aventure RPG complète, The Lords of the Fallen proposera beaucoup de quêtes, de personnalisation d'avatar et une narration forte. Et le jeu se fournira d'un mode multijoueur, où les joueurs pourront recevoir de l'aide en invitant leurs amis sur leurs parties.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.