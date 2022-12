IdÃ©e Cadeau : Gravitrax The Game Impact

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu Ravensburger

Gravitrax The Game Impact



Résolvez des casse-têtes inédits avec des pièces de construction GraviTrax ! Pour commencer à jouer, il suffit de mettre en place un bloc de départ et un bloc d'arrivée sur la grille tel qu'indiqué sur la carte-défi. Le but du jeu est de construire un circuit de billes fonctionnel qui relie les deux blocs, en utilisant le matériel de construction imposé par la carte-défi.

Vos capacités de raisonnement et de visualisation seront mises à rude épreuve pour venir à bout des 30 défis de ce jeu de logique version GraviTrax.



1 guide de jeu, 30 cartes-défis, 6 fiches tutoriels, 3 plaques en carton hexagonales, 1 bloc de départ, 1 bille, 1 bloc d'action Marteau, 4 blocs de construction épais, 7 virages, 1 croisement, 2 rails longs, 2 rails moyens, 3 rails courts, 1 bloc d'arrivée



Avis : Dans l'univers Gravitrax qui nous plait tant, il existe désormais des Jeux de défis : The Game Impact, The Game Flow ou The Game Course. Trois jeux proposant de résoudre des casse-têtes. On vous donne une fiche avec un point de départ et un point d'arrivée sur le socle de base et avec un nombre d'éléments définis, vous devez réussir à construire un circuit pour faire aller la bille du départ à l'arrivée. 30 défis vous attendent. Simples au début, bien plus compliqués à la fin. Mais c'est un moyen original de prolonger le plaisir avec les éléments Gravitrax. Limite, on aimerait en voir fleurir d'autres, compatibles avec les Starter Set, par exemple. Une vraie bonne idée.RavensburgerPrix généralement constaté : 21,90 €Recommandation GamAlive : 8+