- Runner Party, un petit jeu indÃ© franÃ§ais

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Cours, Forrest, cours !

Creartstudio est un studio français basé à Tours. Ils s'y connaissent donc en fromage de chèvre, en rillons, en rillettes aussi, en vin, en andouillettes au Vouvray et ils tentent aujourd'hui de faire du jeu vidéo une nouvelle spécialité du coin, avec Runner Party, un petit jeu indépendant à sortir sur Steam le 20 décembre prochain.Un petit jeu jouable en local ou en ligne, à 4 joueurs, dans lequel vous devez terminer premier de la course. Une course pleine d'obstacles et de pièges. Des objets vous permettront de vous avantager ou de désavantager vos adversaires. Si vous sortez de la caméra, vous perdez la partie.A découvrir en vidéo. A acheter. Et à jouer lors des réveillons.