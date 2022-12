- DCâ€™s Justice League: Chaos Cosmique annoncÃ© pour 2023

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 10:38:00 par Cedric Gasperini

Chaos comique

DC’s Justice League:Chaos Cosmique sera disponible le 10 mars 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S et Steam. Ce jeu signé Outright Games, en collaboration avec Warner, sera un jeu en monde ouvert, destiné à un public familial.Vous allez incarner Batman, Superman ou Wonder Womand pour affronter Mr Mxyzptlk, le lutin de la 5e dimension capable de manipuler l’espace-temps et doté d’un sens de l’humour bien particulier.Alors qu'il a lâché Starro le conquérant sur la Justice League, il s'investit maire de Happy Harbor...Le jeu proposera un mode coop à deux.