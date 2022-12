- Replaced, un beau jeu de plateformes en pixel art

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Cyberpunk

J'avoue, j'ai craqué visuellement pour Replaced, un jeu d'action-plateformes en pixel art à sortir sur PC, Xbox One et Xbox Series, mais aussi via le Xbox Game Pass courant 2023.Jeu rétro-futuriste 2,5D, Replaced vous met dans la peau de Reach, une IA prisonnière d'un corps humain, dans un monde alternatif des années 80. Dans la ville de Phoenix, la corruption et la violence sont quotidiennes. Les humains sont chassés par les mafias pour alimenter le traffic d'organes. Vous allez tenter de changer ça.A découvrir en vidéo. En tout cas, on suit ça de près.