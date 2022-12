- Nightingale se montre en vidéo

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à la carte

Développé par Inflexion Games, Nightingale est jeu de survie à base de crafting pour créer des cartes... Dans le monde des Faewilds, vous, un Realmwalker, allez devoir survivre en coopération avec d'autres joueurs.Vous devrez créer des Realm Cards à partir de ressources collectées et donner aux royaumes des attributs uniques, notamment le type d'environnement, les conditions météorologiques, les ressources, les défis... En gros, vous allez visiter des royaumes pour collecter des ressources, et vous pourrez influencer ces royaumes à l'aide de vos cartes, pour en modifier l'ambiance, la faune, la flore...Le jeu, prévu sur PC en 2023, s'est offert une nouvelle vidéo pour se dévoiler un peu plus.