- Redemption Reapers prépare une entrée remarquée en février

Publié le Mardi 13 décembre 2022 à 11:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Une dream team de développeurs

Ce projet est conçu par une équipe de développement qui ne laissera aucun joueur indifférent, on y retrouve une icône du RPG Masayuki Horikawa (réalisateur de la série Fire Emblem et concepteur de scénarios/niveaux ; planification de Kingdom Hearts III), qui n'est pas seul, à ses côtés, Kyle McCarley (13 Sentinelles : Aegis of Ruin , NieR : Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age : Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) et Lucien Dodge (Fire Emblem : Three Houses, série The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel) .Leur nouveau bébé vous transportera dans un monde fantastique ou une brigade, Ashen Hawk est en infériorité numérique face à son ennemi, l'impitoyable armée de Mort.C'est dans ce scénario que vous devrez créer des miracles lors d'affrontements tactiques sur des cartes 3D, grâce aux synergies entre les membres du groupe. Vous développerez votre armée et votre arsenal avec les butins gagnés sur les champs de bataillesLe jeu sortira sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam pour Windows PC en février 2023.