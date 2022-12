Gigantosaurus: Dino Kart... devinez de quoi ça parle ?

Publié le Mercredi 14 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Indices : Y'a des roues et de grandes dents

Gigantosaurus: Dino Kart sortira le 17 février 2023, en boîte et en dématérialisé sur Nintendo Switch et en version digitale uniquement, sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de courses de kart avec des dinosaures, qui s'inspire de la série TV Gigantosaurus, disponible sur Disney+ et Netflix et diffusée en France sur Disney Junior et France Télévisions.Le jeu se déroule sur Cretacia et propose 8 personnages qui vont s'affronter sur 15 circuits à obstacles. Ajoutez des bonus, ajoutez des raccourcis, ajoutez des compétences spéciales à collecter sur le circuit... ça sent le Mario Kart avec des dinos, quoi.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.