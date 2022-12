- Men of War II, une nouvelle cinématique

Publié le Vendredi 16 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Guerre épaisse

La série des Men of War s'enrichira d'un nouvel opus en 2023, sur PC bien entendu. Ce nouveau jeu de stratégie en temps réel se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale, Pas de date de sortie précise pour le moment.Vous pourrez combattre sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, via une campagne scénarisée et avec narration, mais aussi via des modes skirmish et multijoueurs.Le jeu promet des environnements destructibles, des graphismes travaillés et une IA performante.En attendant, une nouvelle vidéo a été mise en ligne.