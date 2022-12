- The Last Spell enfn annoncé pour 2023

Publié le Vendredi 16 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Putain, il était temps

La dernière fois qu'on vous a parlé de The Last Spell, ça remonte à 2019... et le jeu était annoncé pour 2020. A l'époque, le studio s'appelait encore CCCP... et non pas Ishtar Games, comme maintenant.Mais en tout cas, voilà qu'on a des nouvelles sur le jeu : il est annoncé sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch pour le premier trimestre 2023.Dans ce RPG Tactique avec des éléments roguelite, le monde a été détruit par la course aux arcanes à laquelle s'est livrée l'humanité. Les villes ont fait place aux ruines, et la nuit, aux monstruosités venues éradiquer le reste de l'humanité. La seule solution à tout cela ? Lancer un sort qui éradiquera toute la magie du monde. Et pour pouvoir lancer efficacement ce sort, il faudra protéger les magiciens assignés à cette tâche.Le jour, vous construirez défenses et pièges, et assignerez vos unités dans le dernier bastion de l'humanité. Car la nuit tombée, des hordes de monstres tout droit sortis des enfers feront tout leur possible pour vous réduire en miettes. A travers un système de combat au tour par tour sur une grille, vous devrez optimiser votre équipe, et adopter les meilleurs stratégies afin de venir à bout des hordes, et peut-être survivre pour combattre un autre jour.