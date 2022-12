Process of Elimination annoncé pour le 14 avril

Publié le Vendredi 16 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'élimination, ça me connaît

Signé NIS America, Process of Elimination est un tout nouveau jeu d'enquête, ambiance et graphismes mangas, annoncé sur PS4 et NIntendo Switch, pour le 14 avril 2023. A l'occasion de la révélation de sa date de sortie, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.Process of Elimination raconte la traque du Duc Écartelé, un tueur en série de grande envergure, par l’Alliance des Détectives, un comité réunissant des enquêteurs de haut niveau. Ils se retrouvent tous ensemble sur leur île privée pour discuter de l'enquête, quand, coup de tonnerre, on découvre que le tueur est parmi eux. Il nous incombe donc de le démasquer avant que tout le monde ait été massacré.14 détectives vont s'affronter... ou s'associer. Le jeu sera, malheureusement, uniquement sous-titré en anglais. Un problème récurrent chez NIS America qui les privera, encore une fois, d'un gros groupe de fans du genre.