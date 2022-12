- PlayStation Plus de décembre : de nouveaux jeux

Publié le Jeudi 15 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a du lourd !

WWE 2K22 (disponible à partir du 3 janvier) | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor | PS4

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

Ridge Racer 2 | PS2

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heores | PSP

Dès le 20 décembre, de nouveaux jeux sont ajoutés au PlayStation Plus. On vous en rappelle le fonctionnement, qui est encore et toujours le même : il faut être abonné et les valider chaque mois. Ils resteront dans votre bibliothèque tant que vous resterez abonné (sinon, vous les perdez et si vous vous réabonnez ensuite... vous les retrouverez à nouveau).Voici les jeux ajoutés :PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics :