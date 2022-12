- Luna Abyss, le FPS horrifique, dévoile une vidéo de gameplay

Publié le Jeudi 15 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue en enfer

Luna Abyss est un FPS Bullet Hell prenant place dans une infrastructure alien. Vous incarnez un prisonnier coincé sur une planète abandonnée d'un ancien empire. Accompagné de Aylin, une sentinelle artificielle de la prison, vous allez devoir investiguer sur la catastrophe qui a eu lieu et qui a décimé la planète. Mais pouvez-vous vraiment faire confiance à Aylin ?Le studio Bonsai Collective annonce une narration soignée, un gameplay orienté sur la surive et une action de tous les instants.Le jeu sortira sur PC et consoles en 2023.Une vidéo de gameplay a été mise en ligne.