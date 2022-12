Scream VI sort au cinéma en mars

Publié le Jeudi 15 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un mars et ça repart

Il est l'heure de relancer la franchise Scream, bien connue des amateurs de films d'horreur, et surotu des fans d'Halloween puisque le masque du tueur a fait le tour du monde.Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Jenna Ortega, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving with Hayden Panettiere et Courteney Cox.Le film quitte la petite ville de Woodsboro pour vous emmener à New York, où 4 des protagonistes du précédent film ont décidé de s'installer...Sortie prévue pour le 8 mars 2023 au cinéma.