(TEST) Nacon Rig 500 Pro HC Gen 2, un casque Dolby Atmos

Publié le Mercredi 14 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Design et performances

Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Et vous avez des cadeaux en retard. On a donc testé pour vous le casque Nacon Rig 500 Pro HC Gen 2 pour vous.Mieux encore : celle ou celui à qui vous allez l'offrir possède sans doute plusieurs plateformes. Un PC, un smartphone, une Switch, une PlayStation ou une Xbox... et bien ça tombe bien, ce casque fonctionne sur toutes.Reste à savoir s'il vaut son prix ! Et pour avoir la réponse, rien ne vaut un clic là-dessous...