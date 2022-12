- The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur Next-Gen !

Publié le Jeudi 15 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Encore faut-il réussir à avoir une PS5 ou Xbox Series...

The Witcher 3: Wild Hunt est désormais dfisponible en version 4K sur PS5 et Xbox Series, mais aussi sur PC. Si vous avez déjà les versions sur PC, PS4 et Xbox One, la mise à jour vers la nouvelle génération de consoles est gratuite.Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, une version next-gen, The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition, comprenant toutes les améliorations, les DLC gratuits et les extensions de l'histoire : Hearts of Stone & Blood and Wine, est disponible.Ray-tracing, mode photo, détails améliorés, fluidité retravaillée et j'en passe et j'en oublie. Bref, c'est plus beau.