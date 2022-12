Avatar : La voie de l'eau, la critique du film

Publié le Jeudi 15 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du bleu plein les yeux

Sylvain déteste James Cameron. Il a trouvé Avatar complètement nul. Il déteste les schtroumpfs, surtout quand ils font plus de 2 mètres. Et il déteste la nature, à tel point qu'il vit juste à côté d'un aéroport. Parce qu'il déteste le chant des oiseaux aussi. Rien de tel que le réveil d'un réacteur d'Airbus pour bien commencer la journée, nous confie-t-il souvent.On l'a donc envoyé voir Avatr 2, ou plutôt Avatar: la voie de l'eau.Parce qu'en plus, il déteste l'eau, vous voyez.Sauf que, parfois, on peut détester quelque chose tout en sachant qu'elle est exceptionnelle.