Wo Long: Fallen Dynasty s'offre un nouveau trailer

Publié le Vendredi 16 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est long, plus c'est bong

Koei Tecmo et Team Ninja sortiront le jeu Wo Long : Fallen Dynasty sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One le 3 mars 2023. Il sera d’ailleurs disponible dès le jour de sa sortie sur le Game Pass.Wo Long : Fallen Dynasty suit l’histoire d’un soldat sans nom combattant pour suvivre dans une version dark fantasy de la fin de la Dynastie des Han, où les démons ont envahi les royaumes.Les joueurs combattront les démons mais aussi les soldats ennemis avec un style à l’épée basé sur les arts martiaux chinois.Une nouvelle bande-annonce, présentant des boss inédits, de nouveaux environnements et de toutes nouvelles armes, mais aussi certains des guerriers les plus célèbres des Trois Royaumes comme Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun et Lu Bu, a été mise en ligne.