- Resident Evil Village VR Mode annoncé sur PlayStation VR2 le 22 février 2023

Publié le Vendredi 16 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Encore plus flippant

Capcom a annoncé que Resident Evil Village VR Mode sera disponible sur PlayStation VR2 le 22 février 2023, soit le jour de la sortie de l'accessoire VR de la PS5. Le mode VR prend en charge l'intégralité de la campagne principale. Il sera proposé en HDR 4K, avec suivi oculaire et son 3D.Notez que Resident Evil Village VR Mode est une mise à jour gratuite de Resident Evil Village et sa version Gold Edition. Si vous avez donc déjà le jeu, inutiule de repasser à la caisse.Resident Evil Village Gold Edition est un pack comprenant le jeu de base et l’Extension Winters ainsi que le contenu numérique "Trauma Pack".