Clash: Artifacts of Chaos dévoile ses créatures

Publié le Lundi 23 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi délirant comme jeu

Clash : Artifacts of Chaos sera disponible dans sa version complète sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, PlayStation5, Steam et Epic le 9 mars prochain (initialement prévu pour février, il a été repoussé de quelques jours). Il s'agit d'un jeu d’action-aventure du studio chilien ACE Team.Le jeu raconte l'histoire d'un combattant, Pseudo, bien décidé à défendre l'Enfant, créature pure recherchée par Gemini, la Maîtresse des Artéfacts. Cette dernière, frappée par une maladie inconnue, veut utiliser l'Enfant et utiliser ses pouvoirs dans le but de se soigner. Grâce à un puissant artefact, Gemini peut vaincre n'importe quel adversaire lors du Rituel, un jeu de dés qui fait office de loi.Aujourd'hui, le monde de Zénozoik, où se déroule le jeu, est dévoilé dans une nouvelle vidéo. L'occasion de découvrir les Corwids, des créatures délirantes et dangereuses qui ne répondent à aucune affiliation de clan.