Gog.com, les soldes du nouvel an

Publié le Samedi 21 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bof...

Amnesia

Darkest Dungeon

Shadow Tactics

Firewatch

Kerbal Space Program

Partisans

Deliver us the moon

Carrion

Rain World

Wingspan

No Man's Sky

Dead Cells

Haven

Sable

Iratus

Outlast

The Escapists

Inside

Edge of Galaxy

Thermonuclear

Schein

Soulless

Space Hack

Night Lights

Paramnesia

Everspace

Postal 2

Shenmue III

Mad Max

Monstrum

Mortal Shell

Banished

Old World

Hooded Horse 4X Strategy Bundle

Darklands

Requiem

BlooRayne

BlooRayne 2

American Hero

Firefighter

Daemonsgate

Fields of Glory

Timequest

Advent Rising

Ankh 2

Lucius

Evoland

Northgard

Foundation

Wildermyth

Rage in Peace

Coffee Talk

Rising Hell

Vanaris Tactics

When the Past was Around

Baldur's Gate



Baldur's Gate 2

Encased

The Witcher 3

Disco Elysium

Pillars of Eternity II

The Bard's Tale IV

Torment Tides of Numenera

Wasteland 2

Wasteland 3

Horizon Zero Dawn

Star Wars Knights of the Old Republic

Blade Runner

Frostpunk

Neverwinter Nights

Sniper Ghost Warrior 3

Steelrising

System Shock

This War of Mine

Histoire de vous faire encore plus de cadeaux, Gog.com a lancé des "soldes du nouvel an". Plus de 3200 jeux à prix cassés, les réductions pouvant aller jusqu'à -95%.On vous conseille bien évidemment d'aller y jeter un oeil et, en attendant, voici quelques offres selon diverses catégories.Comme d'habitude, nous avons extrait quelques titres de jeux de chaque catégorie. Pour avoir la liste complète des jeux en soldes, cliquez sur les liens.Nos préférences sont en gras.Les pépites indés