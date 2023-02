Dredge : partez pêcher dès le 30 mars

Publié le Lundi 6 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sale boulot

Le développeur néozelandais Black Salt Games et Team17 ont annoncé la date de sortie de leur jeu de pêche, Dredge, pour le 30 mars prochain. Le jeu sortira sur PC, Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Plus qu'un simple jeu de pêche, Dredge vous met dans la peau d'un pêcheur, sur un bateau, qui parcourt les mers à la recherche de poissons. Plus vous en ramènerez, plus vous pourrez améliorer votre embarquation et, ensuite, aller plus loin pêcher de nouvelles espèces. Mais gare à la nuit où des monstres marins peuvent roder...La bande-annonce, superbe et angoissante, devrait vous séduire par son atmosphère.