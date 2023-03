Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est sorti

Publié le Lundi 20 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde a commencé un jour...

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon vient de sorti sur Nintendo Switch. Préquelle de la série, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon permet de retrouver Cereza à ses débuts, en tant que jeune apprentie-sorcière, avant qu'elle ne devienne la célèbre Bayonetta, avec ses tenues moulantes, ses petites lunettes de secrétaire sexy et son corps de rêve.L'histoire débute dans une forêt interdite afin d’acquérir un pouvoir pour sauver la mère de l'héroïne. Les joueurs pourront contrôler à la fois Cereza et Chouchou, son démon partenaire.Une démo est disponible sur le Nintendo eShop, pour tester le jeu avant sa sortie.