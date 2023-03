Découvrez le making of de Tin Hearts

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Playing with toys

On vous en a déjà parlé, Tin Hearts est un jeu d'aventure, porté sur la narration, avec des puzzles et des énigmes basées sur la manipulation du temps. Le jeu est développé par le studio Rogue Sun et édité par Wired Productions. Tin Hearts est prévu sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. Il sortira le 20 avril.Vous y dirigerez une équipe de soldats de plombs dans un monde où la magie est omniprésente. 40 niveaux vous attendent.Un making of a été publié :