Resident Evil 4 : le remake est sorti

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Zooombi hi hi hi ouh ouh ouh yeaheaheaaaaaa

Le remake de Resident Evil 4 est sorti vendredi dernier. Il est en cours de test à la rédac et vu qu'on entend Vincent crier d'effroi de temps en temps, on suppose que ça se passe bien.On vous le rappelle, le jeu est sorti en 2005 initialement. Il s'agit de retrouver Leon, six ans après ses aventures à Raccoon City, vécues dans Resident Evil 2. Recruté comme agent sous les ordres directs du président des États-Unis, il est envoyé pour sauver la fille de ce dernier, qui a été kidnappée. La piste le mène jusqu'à un petit village isolé d'Europe..Avec des zombies. Et des monstres inspirés par Massacre à la tronçonneuse.