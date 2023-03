Stranded : Alien Dawn arrive le 25 avril

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vers l'infini ou vers l'au-delà ?

Disponible depuis quelques mois en accès anticipé, Stranded : Alien Dawn est un simulateur de vie et de survie sur une planète inconnue. Le jeu sort en version finale sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5 le 25 avril prochain.Vous allez devoir vous occuper des survivants d'un crash sur une planète inconnue. La survie de chacun repose entre vos mains et dépend de vos choix.Outre la construction d'une base, il vous faudra faire avec la faune et la flore locales, pas forcément pacifiques, et devrez découvrir des nouvelles technologies pour agrandir votre territoire et améliorer vos chances de survie. Vous n'aurez que le matériel nécessaire en début de partie, pour survivre dans ce monde magnifique mais mortel.