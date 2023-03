Publié le Jeudi 30 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On va manger du sable

Deuxième extension pour Forza Horizon 5, Aventure de Rallye est désormais disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Elle est vendue 19,99 €. Mais si vous avez le pass Premium (29,99 €), elle est incluse dedans (avec la première, donc).Cette extension permet de découvrir la Sierra Nueva, une nouvelle région, avec des voitures de rallye. Au menu, de nouveaux biomes dont la ville de Pueblo Artza, une carrière abandonnée destinée au Gymkhana, des dunes de sable, la Vallée du désert, des collines verdoyantes et une forêt de palmiers entièrement destructible.On vous laisse découvrir l'extension en vidéo :