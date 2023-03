Cowboys and Rustlers, un GTA au Far-West

Publié le Jeudi 30 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Yihaaaa !

Dans la lignée du premier GTA, celui avec une vue de dessus sorti en 1997, Cowboys and Rustlers vous envoie au Far West. Un Far West un peu particulier, vu qu'il y aura des fantômes, des balles qui font des ricochets sur les murs et les rochers, des références à la Pop Culture et même un cheval qui parle. Mais hé, c'est du jeu vidéo.Volez des banques, participez à des duels, trichez au poket, faites des courses avec des diligences et attrapez qui vous voulez au lasso.Le jeu est développé par Sigur Studio et sortira dans le courant de l'année sur Steam