LEGO 2K Drive dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 17 avril 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Pour cent briques, t'as plus rien

2K Gamessortira Lego 2K Drive le 19 mai. Il est prévu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au prix de 59,99 € et au prix de 69,99 € sur PS5 et Xbox Series.LEGO 2K Drive, ce sont des courses et de la personnalisation de véhicules dans un monde ouvert. Plein de briques.Une nouvelle vidéo du jeu a été dévoilée.