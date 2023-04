Powerwash Simulator annoncé en boîte

Publié le Lundi 17 avril 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vendu dans toutes les stations de lavage

Square Enix ne s'occupe pas seulement de la saga Final Fantasy. Ils éditent aussi des titres plus... comment dire... surprenants. Ainsi, on apprend que dès le 13 juin, le jeu Powerwash Simulator sera disponible en boîte sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Dans le jeu, vous allez gérer une entreprise de lavage à haute pression.Nettoyer une maison, une allée, une voiture, une statue, un monument, une locomotive... vous devrez tout nettoyer.D'autre part, dès demain, le jeu, disponible déjà sur toutes les plateformes (et sur PC aussi) en version numérique, se dotera d'un nouveau DLC dans lequel vous devez vous occuper d'un parc de loisirs.Je me demande juste si on pourra aussi nettoyer le chat de l'image à haute pression.