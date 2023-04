Publié le Lundi 17 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dragon vole

Petit jeu édité par Eastasiasoft, Ayre and the Crystal Comet vous met dans la peau d'Ayre, une jeune femme qui est accompagnée du dernier dragon vivant.Après avoir voyagé des années dans l'espoir de découvrir d'où viennent les dragons, elle pense avoir trouvé les ruines de l'ancienne civilisation de chevaucheurs de dragons appelés Skyriders. Elle va essayé d'en percer les secrets.Ayre and the Crystal Comet sort mercredi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, pour moins de 10 €.