DE-EXIT - Eternal Matters est sorti

Publié le Lundi 17 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est pas la mort non plus...

Un nouveau jeu d'aventure, DE-EXIT - Eternal Matters, vient de faire son apparition sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Développé par le studio espagnol SandBloom Studio et édité par HandyGames, le jeu se penche sur des questions métaphysiques et va vous permettre de réfléchir sur le sens de la vie, de la mort, de l'au-delà...Vous devrez découvrir ce qui vous attend au-delà du voile, vous faire des amis, éviter vos ennemis, mais toujours aller plus loin. Le tout, entre action et plateformes.On vous laisse découvrir ça en vidéo :