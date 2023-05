After Us, le jeu d'exploration et d'aventure, est sorti

Publié le Mercredi 24 mai 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Faire renaître le monde

Private Division et Piccolo Studio ont annoncé la sortie d'After Us, un jeu d'exploration et d'aventure. Il est désormais disponible sur PC via Steam, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.Les joueurs y incarnent Gaïa, l'esprit de la vie, qui tente de faire renaître une planète dévastée, dans une ambiance post-apocalyptique, où les humains ont disparu. Vous devrez sauver l'âme des animaux éteints et utiliser les pouvoirs de Gaïa pour faire de la Terre, devenue dangereuse, un nouvel hâvre de paix.Le jeu se veut un plébiscite écologique et se base sur une narration forte et une ambiance poignante.