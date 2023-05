F1 Manager 2023 annoncé pour cet été

Publié le Mercredi 24 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Des heures de gameplay en perspective

F1 Manager 2023 sortira cet été sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de gestion d'écurie de Formule 1. Ecuries officielles, pilotes officiels, circuits officiels... vous allez pouvoir vous glisser dans la peau d'un manager confronté à la dure réalité sportive et financière des sports automobiles.Un mode carrière permettra de partir de rien pour espérer atteindre les sommets. Gestion de l'entraînement, de la voiture, de la R&D... notez que les championnats de F2 et F3 sont inclus.On vous laisse découvrir le titre en vidéo.