- Moving Out 2 sort le 15 août

Publié le Lundi 19 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vous avez dit ''rien casser'' ?

Team17 Digital, SMG Studio et DevM Games sortiront Moving Out 2 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 15 août prochain.Dans le jeu, vous faites partie des Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.Ts) et devez gérer des déménagements, traversant les dimensions et les univers pour vous occuper de vos clients...Un jeu délirant à jouer seul ou entre amis.Notez qu'une démo, avec 6 niveaux, sera disponible dès aujourd'hui sur PC, via Steam