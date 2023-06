(TEST) EA Sports F1 23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 16 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Moteur !

Pour être tout à fait sincère, depuis Alain et Ayrton, j'ai décroché de la Formule 1. Le sport ne m'intéresse vraiment plus et j'estime avoir été témoin de certaines des plus grandes heures de l'Histoire automobile (même si avant cela, il y avait quand même du lourd), alors qu'aujourd'hui, malheureusement comme dans d'innombrables sports, l'argent à tout-va, les décisions incompréhensibles et les pots-de-vin à répétition ont ruiné la beauté mécanique.Ça ne m'empêche pas d'apprécier un jeu de courses, quand il est bon.Et celui-là, putain, il est bon.