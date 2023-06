- Atlas Fallen, la bande-annonce qui déchire

Publié le Vendredi 16 juin 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Châteaux de sable

Atlas Fallen est une sorte de Monster Hunter qui se déroule dans le désert. Vous allez incarner un personnage est capable de contrôler le sable pour combattre des créatures légendaires. Le jeu, qui veut mettre l'accent sur le côté titanesque et spectaculaire des combats, sera jouable en solo ou à deux en coop.Développé par Deck13 Interactive et édité par Focus Entertainment, Atlas Fallen est un RPG d'action prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Initialement annoncé pour le 16 mai, il sortira finalement le 10 août prochain.Une nouvelle bande-annonce de ce jeu se déroulant dans un monde fantasy post-apocalyptique a été diffusée.