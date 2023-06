ProtoCorgi, un mignon shoot'em up

Publié le Vendredi 16 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Waf !

ProtoCorgi est un jeu retro façon pixel art. Il s'agit d'un shoot'em up horizontal développé par Kemono Games, un studio chilien et édité par Ravenscourt. Le jeu vous propose d'incarner Bullet, un chien cybernétique de type Corgi. Oui, bon, ce n'est pas forcément la première race à laquelle on pense quand on imagine un chien de combat, mais pourquoi pas, au final, non ?Alors que sa maîtresse Nixie s'est faite kidnapper par des extraterrestres, Bullet part à sa rescousse et va défoncer tous ses ennemis sur son passage.Le jeu vient de sortir sur PC et Nintendo Switch.