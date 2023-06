- Paleo Pines : gÃ©rez votre ranch de dinos !

Publié le Jeudi 15 juin 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un T-Rex comme chien de berger ?

On vous a déjà parlé de Paleo Pines, ce genre de jeu à la Harvest Moon dans lequel vous devez gérer une ferme, faire pousser vos légumes, vos fruits, mais aussi vous occuper de vos bêtes... sauf que là, le jeu se déroule dans un monde où il y a des dinosaures. Et vous devrez élever et vous occuper de ces dinosaures. Mais aussi les utiliser pour préparer vos champs, vous déplacer... Vous devrez aussi explorer l'île, rencontrer des gens, vous faire des amis, remplir des quêtes, rendre des services...Le jeu est signé Italic Pig et est édité par Modus Games. Il sortira le 26 septembre de cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne, la voici.