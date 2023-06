- Unholy, la démo qui fait froid dans le dos

Publié le Jeudi 15 juin 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pleure un bon coup, ça ira mieux...

Ambiance lourde et pesante sont au rendez-vous dans Unholy, ce nouveau d'horreur psychologique en vue subjective, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il vient d'être annoncé pour le 20 juillet sur PC, les versions consoles suivront à la rentrée.Le jeu est signé du studio de développement polonais Duality Games, édité par Hook, un nouveau label indépendant italien et Digital Bros.Dans le jeu, vous allez explorer deux mondes, l'un réel (mais l'est-il vraiment ?) et l'autre irréel (mais l'est-il vraiment ?), à la recherche de votre enfant dans un décor d'Europe de l'Est, après l'effondrement du bloc soviétique.Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam