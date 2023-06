The Flash, la critique du film

Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

The Flasque ?

*ok, pas "parfois", mais "tout le temps".

Il est colère, notre Sylvain. Notre spécialiste, parfois* un peu extrême, je l'avoue, des super-héros, a détesté The Flash. Et pour couronner le tout, il déteste Erza Miller. Pire : j'ai censuré un paragraphe de sa critique dans lequel il expliquait point par point qu'il fallait éplucher les testicules du comédien avec un économe pour lui faire expier ses fautes, puis ouvrir sa cage thoracique pour lui faire le fameux aigle de sang des vikings.Très en colère, donc. Il a même mis le feu à sa figurine The Flash pour protester. Comme tout le monde s'en foutait, il a mis le feu au tapis de l'entrée. Comme tout le monde s'en foutait, il a mis le feu à la réserve de bouteilles.Vincent m'a arrêté juste à temps, alors que j'avais un économe entre les mains...Mais bref, vous l'aurez compris, The Flash, c'est de la merde.