Gord sortira le 8 août

Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Tu la sens ma hache ?

Composé en partie de développeurs ayant bossé sur la saga The Witcher, Gord est le prochain jeu signé du studio polonairs Covenant. Il est annoncé pour le 8 août prochain sur PC, Xbox Series et PS5.Dans Gord, vous allez mener la Tribu de l'aube dans de nouvelles terres, à la recherche d'un lieu où s'établir. Mais vous ne serez pas seul dans ces contrées dangereuses... De nombreuses quêtes seront disponibles dans la campagne, quêtes annexes en rapport avec vos villageois dont la santé mentale sera à préserver : la faim, la soif, la perte d'un proche pourront l'affecter et avoir des répercussions sur leur comportement et leur efficacité.Gord est un jeu à l'ambiance Dark Fantasy qui mélange exploration, gestion et stratégie en temps réel. Un éditeur de scénario sera inclus dans le jeu.