Lightyear Frontier, le jeu de ferme spatiale, s'offre un nouveau trailer

Publié le Mercredi 14 juin 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Savez-vous planter les choux martiens ?

Lightyear Frontier est un jeu signé FRAME BREAK et Amplifier Games, dont la sortie initialement prévue pour le printemps de cette année a été décalée au début d'année 2024.Le jeu sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series.Dans Lightyear Frontier, vous allez devoir gérer votre ferme, à l'aide de robots qui s'occuperont des tâches les plus pénibles et répétitives. Mais pas n'importe quelle ferme : une femme située sur une planète extraterrestre. Il se déroule dans un monde ouvert et peut se jouer en coop, jusqu'à 4 joueurs. En plus de la gestion de votre ferme, vous devrez explorer le monde qui vous entoure pour trouver de nouvelles ressources..Une nouvelle vidéo montrant le multijoueur a été dévoilée.