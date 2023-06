- Life by You, le simulateur de vie, dévoile les métiers disponibles

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

Tueur en série, y'a ?

Life by You est un simulateur de vie dans lequel vous allez pouvoir créer un humain... et vivre une vie tout ce qu'il y a de plus classique. Construire sa maison, discuter avec d'autres personnages, rencontrer des gens...Une nouvelle vidéo a été mise en ligne, présentant les différentes carrières que vous pourrez embrasser dans le jeu.Notez que vous pourrez choisir de vivre une vie normale, ou même de vous affranchir des lois. Le jeu propose un monde ouvert personnalisable. Une sorte de Sims-like, en fait.Le jeu sortira en accès anticipé le 12 septembre prochain, au prix de 39,99 €.