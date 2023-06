Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2, Exoprimal... Capcom fait son show !

Publié le Mardi 13 juin 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le plein d'infos

La nuit dernière, Capcom a diffusé son Showcase et dévoilé des vidéos et infos sur ses futurs jeux. Ou ceux qui viennent de sortir.Et on commence parUne bêta sera disponible du 17 juin à 2h00 (heure française) au 19 juin à 1h59 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (Steam). De nouveaux éléments y seront proposés : coop à 10 joueurs, mode survie Jurassique...Une nouvelle vidéo a permis de découvrir une variante d'Exosquelette.Une démo est disponible pour le jeusur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le jeu sort le 30 juin sur ces plateformes. Il s'agit d'un jeu d'enquête, remaster d'un jeu sorti sur DS, dans lequel vous incarnez Sissel, un fantôme amnésique qui essaie de résoudre le mystère de sa propre mort grâce à ses capacités surnaturelles.a donné quelques détails sur ses ombats, les Pions et certaines de ses mécaniques de jeu. Selon votre vocation, vous combattrez à l'épée ou grâce à la magie. Les Pions, gérés par l'IA, permettront d'avoir un groupe de 4 personnages. Vous pourrez personnaliser votre Insurgé mais aussi votre Pion principal qui pourra alors être partagé - et recruté - par d'autres joueurs.Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.est prévu en 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC (Windows et Steam). Il s'agit d'une compilation regroupant les jeux Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies, et Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice.est un tout nouveau titre prévu sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, and PC (Steam).Dans la lignée d'un Okami, par exemple, il proposera action et aventure dans un monde onirique. Le jeu raconte l'histoire de villageois qui combattent les esprits pour prurifier la montagne sacrée sur laquelle ils vivent, montagne en proie à une invasion de créatures appelées Les Damnés.Capcom a annoncé que le jeuavait dépassé le million d'exemplaires vendus. Retrouvez notre test ici proposera d'incarner Maverick Mega Man X mais aussi des personnages bien connus des fans de la saga tels que dont Zero, Proto Man, Bass, Sigma, Axl et MegaMan.EXE, à travers quelques 900 niveaux.Le jeu sort cette année sur PC et mobiles.Pragmata vous plonge dans une ambiance SF. Diana, l'héroïne de cette aventure, est une jeune fille dotée de pouvoirs surnaturels.Pragmata est actuellement en développement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu vient d'être repoussé à 2024.